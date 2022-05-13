Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону на Херсонщині, постраждали жінка і дитина
У Херсонській області російські окупанти обстріляли колону автомобілів з людьми, які намагались евакуюватись на контрольовану частину України
Про це повідомив голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.
В результаті обстрілу постраждали жінка 1954-го та дитина 2011 року народження.
"Надвечір стався ще один кричущий випадок нелюдяності орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - написав Вілкул.
Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе