Російські окупанти обстріляли евакуаційну колону на Херсонщині, постраждали жінка і дитина

Про це повідомив голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.

В результаті обстрілу постраждали жінка 1954-го та дитина 2011 року народження.

"Надвечір стався ще один кричущий випадок нелюдяності орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - написав Вілкул.

Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb