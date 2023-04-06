Про це пише російське медіа ТАСС.

Джерела в силових структурах РФ повідомили авторам, що в підмосковському МКБ "Факел" упав безпілотник із фото- і відеокамерою.

Зазначається, що бойового навантаження на ньому не було. За словами співрозмовника агентства, встановлюється, хто і з якою метою запустив дрон.

МКБ "Факел" - підприємство з розроблення зенітних керованих ракет, входить до складу АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Серед розробок "Факела" - зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, "Тор" та інші.