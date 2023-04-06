На території Машинобудівного конструкторського бюро в Підмосков'ї впав безпілотник, - росЗМІ
У Підмосков'ї на території Машинобудівного конструкторського бюро "Факел" упав безпілотник із з фото- і відеокамерою
Про це пише російське медіа ТАСС.
Джерела в силових структурах РФ повідомили авторам, що в підмосковському МКБ "Факел" упав безпілотник із фото- і відеокамерою.
Зазначається, що бойового навантаження на ньому не було. За словами співрозмовника агентства, встановлюється, хто і з якою метою запустив дрон.
МКБ "Факел" - підприємство з розроблення зенітних керованих ракет, входить до складу АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Серед розробок "Факела" - зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, "Тор" та інші.
- Нагадаємо, 5 квітня російські пропагандисти заявили, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак, а пілота начебто затримали.
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