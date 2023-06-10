Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"У неділю на півночі та заході України істотно похолоднішає! Денна температура повітря знизиться до +16...+22°C. На крайній півночі навіть місцями до +14°C", - йдеться у повідомлені.

За словами Діденко, прохолода очікується на всій території України - +20...+25°C. Однак, на Одещині, в степовій частині Криму та подекуди в Приазовʼї втримається спека до +24...+28°C.

У неділю, 11 червня, очікується сильний східний та північно-східний вітер.

Також зазначається, що практично повсюди очікуються дощі з грозами.

"Вдень можливий сухий передих - у центральній частині та на північному заході", - йдеться у повідомлені.

У Києві у неділю, 11 червня, очікується холод, вітер та дощ з грозою. Температура повітря сягатиме +18...+19°C.