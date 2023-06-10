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На території України очікується значне похолодання: синоптик Наталка Діденко про погоду цими вихідними

10 червня, 2023 субота
14:54
Суспільство

Цими вихідними, 10 та 11, червня в Україні прогнозується істотне похолодання та дощі, проте на Одещині очікується спека

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

"У неділю на півночі та заході України істотно похолоднішає! Денна температура повітря знизиться до +16...+22°C. На крайній півночі навіть місцями до +14°C", - йдеться у повідомлені.  

Погода від Наталки Діденко

За словами Діденко, прохолода очікується на всій території України - +20...+25°C. Однак, на Одещині, в степовій частині Криму та подекуди в Приазовʼї втримається спека до +24...+28°C.

У неділю, 11 червня, очікується сильний східний та північно-східний вітер.

Також зазначається, що практично повсюди очікуються дощі з грозами.

Погода від Наталки Діденко

"Вдень можливий сухий передих - у центральній частині та на північному заході", - йдеться у повідомлені. 

У Києві у неділю, 11 червня, очікується холод, вітер та дощ з грозою. Температура повітря сягатиме +18...+19°C.

  • Синоптик Наталка Діденко 9 червня попереджала, що на вихідних у Херсонській та Миколаївській областях очікуються сильні зливи. У західних та північних областях України прогнозують похолодання, а у Києві короткочасні дощі.

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