Синоптик Наталка Діденко попередила про сильні зливи на Херсонщині та Миколаївщині, які потерпають від затоплення
У неділю, 11 червня, у Херсонській та Миколаївській областях очікуються сильні зливи. У західних та північних областях України прогнозують похолодання, а у Києві короткочасні дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 11 червня у Херсонській та Миколаївській областях є ймовірність сильних злив. У суботу днем очікується +25...+30°C.
У суботу, 10 червня, на заході та півночі країни прогнозується +20...+25°C, а на Сумщині до +27°C.
11 червня в західних та північних областях України передбачається похолодання, до +14...+20°C.
На решті території України у неділю очікується +20...+25°C. Лише на Одещині до +29°C.
Вітер північно-східний, помірний. Однак, у суботу на півночі та заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер.
У Києві на вихідних прогнозуються місцями короткочасні дощі, можливі грози. Також 11 червня очікується сильний вітер. Температура сягне +25°C, у неділю передбачається відчутне похолодання, до +18...+20°C.
- Раніше повідомлялось, що 9 червня в західних областях України прогнозують дощі, а на півдні, сході та центрі буде суха та тепла погода. А у Києві є ймовірність невеликого дощу.
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