Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 11 червня у Херсонській та Миколаївській областях є ймовірність сильних злив. У суботу днем очікується +25...+30°C.

У суботу, 10 червня, на заході та півночі країни прогнозується +20...+25°C, а на Сумщині до +27°C.

11 червня в західних та північних областях України передбачається похолодання, до +14...+20°C.

На решті території України у неділю очікується +20...+25°C. Лише на Одещині до +29°C.

Вітер північно-східний, помірний. Однак, у суботу на півночі та заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер.

У Києві на вихідних прогнозуються місцями короткочасні дощі, можливі грози. Також 11 червня очікується сильний вітер. Температура сягне +25°C, у неділю передбачається відчутне похолодання, до +18...+20°C.