Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

9 червня дощі, місцями з грозами, пройдуть у прикарпатських областях, на півночі України, ввечері дійдуть до Волині та Рівненщини.

На решті території - південь, схід, центр - без опадів.

Вітер південно-східний, помірний.

Температура повітря завтра протягом дня очікується високою, +24...+28 °C. Лише на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті буде свіжіше, +20...+24 °C.

У Києві в п'ятницю є ймовірність невеликого дощу, проте не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода, відновиться, завтра до +28 °C.

Похолоднішає у неділю-понеділок, з періодичними дощами.

На Херсонщині - уважно - у неділю, 11 червня, є ймовірність помірного, навіть місцями сильного дощу.

Фото: Наталка Діденко