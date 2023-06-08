На півдні, сході та центрі України буде суха та тепла погода, а на заході - знову дощі: прогноз на 9 червня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 9 червня, в західних областях України прогнозують дощі, а на півдні, сході та центрі буде суха та тепла погода
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
9 червня дощі, місцями з грозами, пройдуть у прикарпатських областях, на півночі України, ввечері дійдуть до Волині та Рівненщини.
На решті території - південь, схід, центр - без опадів.
Вітер південно-східний, помірний.
Температура повітря завтра протягом дня очікується високою, +24...+28 °C. Лише на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті буде свіжіше, +20...+24 °C.
У Києві в п'ятницю є ймовірність невеликого дощу, проте не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода, відновиться, завтра до +28 °C.
Похолоднішає у неділю-понеділок, з періодичними дощами.
На Херсонщині - уважно - у неділю, 11 червня, є ймовірність помірного, навіть місцями сильного дощу.
Фото: Наталка Діденко
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.
- Дослідження Служби зміни клімату Copernicus ЄС показало, що Європа пережила другу найтеплішу зиму за всю історію спостережень, потепління ставить під загрозу сільське господарство та дику природу.
- Водночас 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
- 7 червня про масовий мор риби на Дніпропетровщині повідомило МОЗ і закликало людей не збирати та не їсти мертву рибу, а також не купувати її на стихійних ринках.
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