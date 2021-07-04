На Тернопільщині поліція силою витягла з АТБ чоловіка без маски. Є відео

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Спочатку чоловік відмовився одягнути маску на вимогу правоохоронця, бо постанова Кабміну має рекомендаційний характер. Але патрульні переслідували чоловіка в магазині, не давали йому здійснити покупки. Потім, коли чоловіку почали заламувати руки, люди, які були в магазині, почали обурюватись, мовляв там де треба поліції, то її нема", - описує ситуацію тернопільське видання Реально.

Як наголошується, "патрульні поліцейські подовжували витягувати силоміць чоловіка, а він повторював що не буде одягати маску бо постанови Кабміну мають для громадян рекомендаціний характер".



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При цьому інші покупці стали показувати правоохоронцям, що це не єдиний відвідувач АТБ, котрий ходить між прилавками без маски.



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