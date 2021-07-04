На Тернопільщині поліція силою витягла з АТБ чоловіка без маски. Є відео
У місті Чорткові Тернопільської області патрульні прибули до супермаркету АТБ й силоміць вивели назовні покупця, який відмовився одягнути захисну медичну маску
Подробиці наводить Еспресо.TV.
"Спочатку чоловік відмовився одягнути маску на вимогу правоохоронця, бо постанова Кабміну має рекомендаційний характер. Але патрульні переслідували чоловіка в магазині, не давали йому здійснити покупки. Потім, коли чоловіку почали заламувати руки, люди, які були в магазині, почали обурюватись, мовляв там де треба поліції, то її нема", - описує ситуацію тернопільське видання Реально.
Як наголошується, "патрульні поліцейські подовжували витягувати силоміць чоловіка, а він повторював що не буде одягати маску бо постанови Кабміну мають для громадян рекомендаціний характер".
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При цьому інші покупці стали показувати правоохоронцям, що це не єдиний відвідувач АТБ, котрий ходить між прилавками без маски.
Увага! Відео містить лихослів'я
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