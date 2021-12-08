На Тернопільщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус, постраждали дев'ять людей

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"У середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat", - йдеться у повідомленні.







За попередньою інформацією, за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них - водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.





Нагадаємо, 7 грудня 2021 на Чернігівщині внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса й вантажівки загинуло 13 людей, ще сім отримали травми.