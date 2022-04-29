На тимчасово окупованих територіях Донбасу студентів примушують здавати кров для поранених окупантів, – Денісова
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів
Про це повідомила в Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ", – йдеться в повідомленні.
Денісова наголошує, що такі дії Росії порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні.
- Денісова також повідомляла, що держдума РФ пропонує примусити військовополонених українців здавати кров для поранених окупантів, як це робили нацисти в концтаборах під час Другої світової війни.
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