"Аналогічно зі звірствами нацистів": Держдума РФ пропонує примусити українських військовополонених здавати кров для окупантів, - Денісова

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



"РФ порушує права військовополених. У держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни", - зазначила вона.



Примусове донорство практикували в нацистських концтаборах. Уцілілі в'язні Бухенвальду згадували, що в них брали кров для солдатів вермахту та при цьому морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.



"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав військовополонених Збройних сил України", - наголосила Людмила Денісова.



Нагадаємо, Росія тримає українських військовополонених у колоніях загального режиму без перепрофілювання в'язниць.

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