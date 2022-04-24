"Аналогічно зі звірствами нацистів": Держдума РФ пропонує примусити українських військовополонених здавати кров для окупантів, - Денісова
Держдума РФ пропонує примусити військовополонених українців здавати кров для поранених окупантів, як це робили нацисти в концтаборах під час Другої світової війни
Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.
"РФ порушує права військовополених. У держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів, цей факт свідчить про аналогію звірств, нацистів в концтаборах під час Другої Світової війни", - зазначила вона.
Примусове донорство практикували в нацистських концтаборах. Уцілілі в'язні Бухенвальду згадували, що в них брали кров для солдатів вермахту та при цьому морили голодом і змушували працювати. Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав військовополонених Збройних сил України", - наголосила Людмила Денісова.
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