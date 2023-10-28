На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія коронавірусу
Про це Федоров повідомив в етері телемарафону, інформацію також опублікував у своєму телеграм-каналі.
За словами Івана Федорова, російські окупанти влаштували "російську рулетку" в медичній сфері.
"На тимчасово окупованих територіях продовжуються проблеми з медициною. Сьогодні розпочалась епідемія коронавірусу. Від тієї вакцини, яку ворог вводить мешканцям - останні помирають. Сьогодні можемо констатувати той факт, що за останній тиждень щонайменше 4 людини померли від вакцинації", - розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Мер Мелітополя також додав про проблему з лікарями.
"З лікарем може пощастити, а може - ні: наших медиків обмаль, а непотріб з ерефії їде вахтовим методом гроші заробити", - каже Федоров.
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