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Головна Війна з Росією На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров

На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров

28 жовтня, 2023 субота
23:02
Війна з Росією

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалась епідемія коронавірусу

Про це Федоров повідомив в етері телемарафону, інформацію також опублікував у своєму телеграм-каналі.

За словами Івана Федорова, російські окупанти влаштували "російську рулетку" в медичній сфері.

"На тимчасово окупованих територіях продовжуються проблеми з медициною. Сьогодні розпочалась епідемія коронавірусу. Від тієї вакцини, яку ворог вводить мешканцям - останні помирають. Сьогодні можемо констатувати той факт, що за останній тиждень щонайменше 4 людини померли від вакцинації", - розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер Мелітополя також додав про проблему з лікарями.

"З лікарем може пощастити, а може - ні: наших медиків обмаль, а непотріб з ерефії їде вахтовим методом гроші заробити", - каже Федоров.

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Здоров'я
Україна
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Коронавірус
COVID-19
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