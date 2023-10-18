Новий підвид штаму COVID-19: у шести областях зафіксували 10 випадків захворювання
У шести українських областях зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон" - "Еріс": наразі відомо про десятьох захворілих
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Еріс" - це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон", який викликає захворювання COVID-19. Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола "Омікрону". У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають, - для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності восени і взимку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий підвид штаму зафіксували у Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Симптоми "Еріку" не відрізняються від інших штамів коронавірусу. Серед них, біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.
"Специфічна відмінність "Ерісу" це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький", - пояснили у відомстві.
У МОЗ додали, що загалом з 2 по 8 жовтня зафіксували 5 186 випадків захворювання на COVID-19, з них 18 - летальних. І нагадали, що для захисту від захворювання або тяжкого перебігу ковіду потрібно вакцинуватися.
- Раніше міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз у 2023-2024 роках.
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