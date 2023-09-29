МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19

Про це йдеться на сайті установи.

Загалом рекомендується три дози первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера. Перша доза вводиться через п'ять місяців після первинної імунізації. Для людей, які належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується додаткова доза, якщо після попередньої минуло більше ніж шість місяців.

Необхідність додаткових щеплень визначає лікар, враховуючи стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

"Для людей, які мають порушення схеми вакцинації проти COVID-19 та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати за першої можливості з дотриманням мінімального інтервалу до введення першої бустерної дози з введенням наступних додаткових бустерних доз з інтервалами, які визначено в рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)", - зазначили у міністерстві.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.