МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19
Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз у 2023-2024 роках
Про це йдеться на сайті установи.
Загалом рекомендується три дози первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера. Перша доза вводиться через п'ять місяців після первинної імунізації. Для людей, які належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується додаткова доза, якщо після попередньої минуло більше ніж шість місяців.
Необхідність додаткових щеплень визначає лікар, враховуючи стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.
"Для людей, які мають порушення схеми вакцинації проти COVID-19 та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати за першої можливості з дотриманням мінімального інтервалу до введення першої бустерної дози з введенням наступних додаткових бустерних доз з інтервалами, які визначено в рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)", - зазначили у міністерстві.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.
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