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МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19

29 вересня, 2023 п'ятниця
10:45
Суспільство Вакцинація

Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання бустерних доз у 2023-2024 роках

Про це йдеться на сайті установи.

Загалом рекомендується три дози первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера. Перша доза вводиться через п'ять місяців після первинної імунізації. Для людей, які належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується додаткова доза, якщо після попередньої минуло більше ніж шість місяців.

Необхідність додаткових щеплень визначає лікар, враховуючи стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

"Для людей, які мають порушення схеми вакцинації проти COVID-19 та не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, повинні їх отримати за першої можливості з дотриманням мінімального інтервалу до введення першої бустерної дози з введенням наступних додаткових бустерних доз з інтервалами, які визначено в рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)", - зазначили у міністерстві.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

Україна
Медицина
Коронавірус
COVID-19
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