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В Україні скасували карантин через COVID-19

1 липня, 2023 субота
08:01
Медицина карантин

В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19

Відповідну постанову КМУ оприлюднили на Урядовому порталі.

"Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.

  • 5 травня Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
  • Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що за час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей.
  • 21 червня МОЗ закликало українців щепитися від COVID-19, аби уникнути спалаху захворювання восени.
  • 27 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рішення скасувати карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. За його словами, COVID-19 став для українців важким випробування, тому влада свої рішення увесь цей час спрямовувала на те, аби зберегти життя людей.
Суспільство
Здоров'я
Україна
карантин
Коронавірус
COVID-19
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