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МОЗ закликало українців щепитися від COVID-19, аби уникнути спалаху захворювання восени

21 червня, 2023 середа
15:47
Здоров'я вакцина

Попри зменшення кількість хворих на COVID-19 влітку, лікарі закликають продовжувати вакцинацію, щоб уникнути спалаху інфекції восени

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

За попередній тиждень в Україні виявили коронавірус у 1308 людей, з них 102 дитини та 25 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджень серед громадян старше 60 років – 568 випадків, 13 летальних.

"Рівень охоплення щепленнями в Україні знижується: серед населення він нижчий за 70% та не досягає 30% серед людей, старших 60 років. Відповідно, восени ризикуємо побачити чергову сезонну хвилю захворюваності, тому зараз треба усім поновити захист, щоб мати сформований імунітет та знизити ризики для власного здоровʼя", – сказав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Станом на середину червня в Україні 3 223 164 людини отримали перший бустер проти COVID-19, а 335 065 – другий.

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В Україні є понад 7 млн безплатних доз вакцини, які доставляються регулярно по регіонах. З початку вакцинальної кампанії зроблено 35 533 427 щеплень. За минулий тиждень – 13 754.

Медики нагадують, перший бустер для дорослих роблять через 5 місяців після основного курсу вакцинації, а другий – не раніше ніж через 4 місяці після першого. Для дітей від 5 до 11 років є спеціальна вакцина Comirnaty, яка має втричі менше активної речовини, ніж звичайна вакцина для людей старше 12 років.

  • 25 квітня Кабінет Міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19, а також карантин на всій території до 30 червня.  
Медицина
Коронавірус
COVID-19
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