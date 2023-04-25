Про це інформують на сайті уряду.

"Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати. І хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника. Очікувати на збільшення кількості нових випадків COVID-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня вакцинації населення", – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зокрема через коронавірус щотижня в Україні вмирає близько ста людей. Водночас рівень вакцинації є недостатнім для колективного імунітету.

Станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35,3 млн щеплень. Одну дозу щеплення отримали 16 327 904 людини, дві дози – 15 477 258, отримали першу бустерну дозу – 3 171 471 українець, другу бустерну дозу – 296 892.

У зв'язку з цим уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року.

Довідково. Прийнята урядом 25 квітня постанова передбачає зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2".