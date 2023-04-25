Рівень імунізації населення недостатній: в Україні продовжили карантин через COVID-19
25 квітня Кабінет Міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19, а також карантин на всій території до 30 червня
Про це інформують на сайті уряду.
"Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати. І хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника. Очікувати на збільшення кількості нових випадків COVID-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня вакцинації населення", – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Зокрема через коронавірус щотижня в Україні вмирає близько ста людей. Водночас рівень вакцинації є недостатнім для колективного імунітету.
Станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35,3 млн щеплень. Одну дозу щеплення отримали 16 327 904 людини, дві дози – 15 477 258, отримали першу бустерну дозу – 3 171 471 українець, другу бустерну дозу – 296 892.
У зв'язку з цим уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року.
Довідково. Прийнята урядом 25 квітня постанова передбачає зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2".
- Нагадаємо,26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій.
- Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- 10 березня палата представників Конгресу США проголосувала за розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією COVID-19. Раніше за таке ж рішення проголосував сенат США.
- 20 березня президент США підписав закон, який передбачає розсекречення розвідувальних даних про походження коронавірусу.
- У четвер, 6 квітня, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус закликав Китай поділитися інформацією про походження COVID-19.
- Генетичні послідовності вірусних зразків, взятих на ринку в місті Ухань, були майже ідентичними зразкам пацієнтів, інфікованих COVID-19: це свідчить, що вірус може походити від людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.17
-
EUR
Купівля 41.04Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе