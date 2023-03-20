Байден підписав закон про розсекречення даних щодо походження COVID-19
Президент США підписав закон, який передбачає розсекречення розвідувальних даних про походження коронавірусу
Про це повідомляє Білий дім.
У заяві Джо Байден зазначив, що поділяє мету конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID-19.
"У 2021 році я наказав розвідувальній спільноті використовувати всі наявні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота триває. Нам потрібно зрозуміти походження COVID-19, щоб краще запобігти майбутнім пандеміям", – наголошено в заяві.
Байден додав що його адміністрація "продовжить переглядати всю секретну інформацію, яка стосується походження COVID-19, включаючи потенційні посилання на інститут вірусології Уханя". Також він запевнив, що адміністрація розсекретить і поширить таку інформацію, наскільки це можливо, відповідно до його конституційних повноважень "щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці".
- 26 лютого видання WSJ повідомило, що ключові члени Конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій.
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Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
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У п'ятницю, 10 березня, палата представників конгресу США проголосувала за розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією Covid-19. Раніше за таке ж рішення проголосував сенат США.
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