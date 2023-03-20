Байден підписав закон про розсекречення даних щодо походження COVID-19

Про це повідомляє Білий дім.

У заяві Джо Байден зазначив, що поділяє мету конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID-19.

"У 2021 році я наказав розвідувальній спільноті використовувати всі наявні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота триває. Нам потрібно зрозуміти походження COVID-19, щоб краще запобігти майбутнім пандеміям", – наголошено в заяві.

Байден додав що його адміністрація "продовжить переглядати всю секретну інформацію, яка стосується походження COVID-19, включаючи потенційні посилання на інститут вірусології Уханя". Також він запевнив, що адміністрація розсекретить і поширить таку інформацію, наскільки це можливо, відповідно до його конституційних повноважень "щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці".