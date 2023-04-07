Голова ВООЗ закликав Китай поділитися інформацією про походження COVID-19

Про це інформує Reuters.

"Без повного доступу до наявної у Китаю інформації сказати однозначно неможливо. На столі залишаються усі теорії. Такою є позиція ВООЗ, й саме тому ми просимо Китай співпрацювати з цього приводу", - наголосив Гебреєсус.

Він додав, що якщо Китай піде на такий крок, міжнародна спільнота зможе дізнатися більше про походження коронавірусу.

Минулого місяця китайські вчені ненадовго викали в мережу дані з перших днів пандемії COVID-19. Вони включали генетичні послідовності, виявлені в понад 1000 зразках навколишнього середовища та ДНК тварин, які взяли в січні 2020 року на ринку морепродуктів в Ухані.

Дані показали, що ДНК багатьох видів тварин, зокрема єнотоподібних собак, була присутня в зразках навколишнього середовища, які дали позитивний результат на наявність SARS-CoV-2. Це, за інформацію міжнародних дослідників, свідчить про те, що вони були "найімовірнішими розповсюджувачами хвороби". Однак згодом ці дані спростували вчені з Центру контролю та профілактики захворювань Китаю у нерецензованому дослідженні, опубліковану в журналі Nature. Вони ствердили, що тварини могли заразитися вірусом і від людей, оскільки зразки взяли лише через місяць після першого спалаху COVID-19 на ринку морепродуктів.

Технічна керівниця ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керкхове сказала, що остання опублікована Китаєм інформація містить деякі "підказки" щодо походження вірусу, проте не містить відповідей. Вона зазначила, що ВООЗ працює з вченими, щоб дізнатися більше про найперші випадки зараження, зокрема про місце перебування інфікованих.

Також Керкхове додала, що ВООЗ досі не знає, чи були деякі з необхідних досліджень проведені в Китаї. Вона зазначила, що організація попросила США надати оригінальні дані, які підтвердили нещодавнє дослідження міненергетики США щодо лабораторного витоку в Китаї, який, імовірно спричинив поширення вірусу.