ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у світі щодо COVID-19
У п'ятницю, 5 травня, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19
Про це заявили під час брифінгу.
"Учора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15 раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", – сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус.
Наголошується, це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Адже лише минулого тижня коронавірус забирав у світі життя кожні три хвилини – "і це лише ті смерті, про які ми знаємо".
"Поки ми говоримо, тисячі людей у всьому світі борються за своє життя у відділеннях інтенсивної терапії. І мільйони інших продовжують жити з виснажливими наслідками постковідного стану", – додав гендиректор ВООЗ.
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