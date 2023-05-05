Про це заявили під час брифінгу.

"Учора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався в 15 раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду", – сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус.

Наголошується, це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Адже лише минулого тижня коронавірус забирав у світі життя кожні три хвилини – "і це лише ті смерті, про які ми знаємо".

"Поки ми говоримо, тисячі людей у всьому світі борються за своє життя у відділеннях інтенсивної терапії. І мільйони інших продовжують жити з виснажливими наслідками постковідного стану", – додав гендиректор ВООЗ.