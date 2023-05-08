Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор ляшко, повідомляє Укрінформ.

"З початку пандемії внаслідок ускладнень COVID-19 померли 112 268 осіб, з них 89 дітей. Зафіксовано 154 394 випадки захворювання на коронавірус серед медпрацівників, померло через вірус з початку пандемії 1256 медпрацівників", - розповів Ляшко.

Він додав, що в Україні було зареєстровано 5 544 969 випадків COVID-19.

За словами міністра, загалом в Україні було зроблено 35 млн щеплень проти коронавірусу, одну дозу отримали 16 339 тис. людей, дві дози – 15 484 тис.