За час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей, - Ляшко
З початку пандемії від внаслідок ускладнень COVID-19 в Україні померли 112 268 людей
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор ляшко, повідомляє Укрінформ.
"З початку пандемії внаслідок ускладнень COVID-19 померли 112 268 осіб, з них 89 дітей. Зафіксовано 154 394 випадки захворювання на коронавірус серед медпрацівників, померло через вірус з початку пандемії 1256 медпрацівників", - розповів Ляшко.
Він додав, що в Україні було зареєстровано 5 544 969 випадків COVID-19.
За словами міністра, загалом в Україні було зроблено 35 млн щеплень проти коронавірусу, одну дозу отримали 16 339 тис. людей, дві дози – 15 484 тис.
- 8 травня Віктор Ляшко заявив, що в Україні незабаром можуть зняти карантинні обмеження, які діяли через пандемію COVID-19.
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