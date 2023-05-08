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За час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей, - Ляшко

8 травня, 2023 понедiлок
19:37
Суспільство коронавірус

З початку пандемії від внаслідок ускладнень COVID-19 в Україні померли 112 268 людей

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор ляшко, повідомляє Укрінформ

"З початку пандемії внаслідок ускладнень COVID-19 померли 112 268 осіб, з них 89 дітей. Зафіксовано 154 394 випадки захворювання на коронавірус серед медпрацівників, померло через вірус з початку пандемії 1256 медпрацівників", - розповів Ляшко. 

Він додав, що в Україні було зареєстровано 5 544 969 випадків COVID-19. 

За словами міністра, загалом в Україні було зроблено 35 млн щеплень проти коронавірусу, одну дозу отримали 16 339 тис. людей, дві дози – 15 484 тис.


 
Здоров'я
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
Віктор Ляшко
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