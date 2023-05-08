Коронавірус в Україні: Ляшко анонсував скасування карантину
В Україні можуть незабаром зняти карантинні обмеження, які діяли через пандемію COVID-19. Миттєво скасувати постанову уряду не можна через економічні чинники
Про це журналістам заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
За його словами, влада перегляне постанову уряду про запровадження карантину і згодом скасує її, але миттєво цього робити не можна.
"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоби вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого-то числа", - сказав Ляшко.
- 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе