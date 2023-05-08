Коронавірус в Україні: Ляшко анонсував скасування карантину

Про це журналістам заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, влада перегляне постанову уряду про запровадження карантину і згодом скасує її, але миттєво цього робити не можна.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоби вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого-то числа", - сказав Ляшко.