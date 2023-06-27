Україна 1 липня скасовує карантин і надзвичайний стан через COVID-19

Про це на засідання уряду завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що за період пандемії український уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

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"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами", — сказав прем'єр.

Він подякував медикам за боротьбу з пандемією і зазначив, що нині лікарі та медсестри "не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни".