Україна 1 липня скасовує карантин і надзвичайний стан через COVID-19
В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19
Про це на засідання уряду завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що за період пандемії український уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.
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"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами", — сказав прем'єр.
Він подякував медикам за боротьбу з пандемією і зазначив, що нині лікарі та медсестри "не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни".
- 5 травня Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
- Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що за час пандемії від коронавірусу в Україні померли понад 112 тисяч людей.
- 21 червня МОЗ закликало українців щепитися від COVID-19, аби уникнути спалаху захворювання восени.
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