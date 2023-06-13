Кабмін готується до завершення COVID-карантину в Україні: що зміниться
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді України внести зміни по Податкового кодексу та скасувати новації, запроваджені на час карантину COVID-19
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Необхідність внесення змін до Податкового кодексу аргументується "завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Законопроєкт передбачає ліквідацію реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання та анулювання тимчасового відвантаження етилового спирту для виробництва дезінфекційних засобів.
Карантин через поширення коронавірусної хвороби в Україні запровадили у березні 2020 року, термін його дії завершується 30 червня.
- 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
- 8 травня очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, що в Україні можуть незабаром зняти карантинні обмеження, які діяли через пандемію COVID-19. При цьому, за його словами, миттєво скасувати постанову уряду не можна через економічні чинники.
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