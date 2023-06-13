Кабмін готується до завершення COVID-карантину в Україні: що зміниться

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Необхідність внесення змін до Податкового кодексу аргументується "завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Законопроєкт передбачає ліквідацію реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання та анулювання тимчасового відвантаження етилового спирту для виробництва дезінфекційних засобів.

Карантин через поширення коронавірусної хвороби в Україні запровадили у березні 2020 року, термін його дії завершується 30 червня.