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На тимчасово окупованій Херсонщині помічено спалахи вірусного гепатиту, але росіяни намагаються приховати це, - Генштаб

22 червня, 2023 четвер
20:04
Війна з Росією окупанти

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на тимчасово окупованій частині Херсонщини помічено спалахи гепатиту А - росіяни не визнають та намагаються приховати це

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 22 червня.

Зазначається, що різке погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації також пов'язане з відсутністю доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води.

"В домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб. Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять", - пояснює Генштаб.

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Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку окупантів.

Авіація сил оборони своєю чергою завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. 

Протягом дня противник завдав по території України 44 авіаудари та здійснив 30 обстрілів з РСЗВ

Російські окупанти також завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони “Shahed-136/131”. Сили ППО знищили 3 російські дрони.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне, Ворожба,  Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Іванівки, Торського, Білогорівки, Діброви та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Білої Гори та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного ударів біля Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого та Макарівки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Діброва, досягли часткового успіху, утримуються на досягнутих позиціях.

Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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