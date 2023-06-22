Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Сили оборони продовжують наступальні операції на 3 напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На напрямку Рівнопіль - Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявив військовий.

Також українські захисники наступали на напрямку Білогорівки - Діброви, там теж досягли цілей.

"Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення, при цьому зазнає великих втрат. Підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - додав речник.