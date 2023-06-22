ЗСУ продовжують наступ по 3 напрямках, натомість противник застосовує резерви й намагається відновити втрачене положення, - Генштаб
На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Діброва, досягли часткового успіху, утримуються на досягнутих позиціях
Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
"Сили оборони продовжують наступальні операції на 3 напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На напрямку Рівнопіль - Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявив військовий.
Також українські захисники наступали на напрямку Білогорівки - Діброви, там теж досягли цілей.
"Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення, при цьому зазнає великих втрат. Підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - додав речник.
- Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів 21 червня, що українські військові ліквідували російських десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки на Донеччині. У результаті чого багато окупантів загинули, деякі отримали поранення.
- 21 червня військовослужбовці Сил оборони України на Запорізькому напрямку збили вертоліт Мі-24 ворожої армії.
- З 24 лютого 2022 року до 22 червня 2023 року Росія втратила на війні в Україні 222,6 тис. окупантів, 4013 танків, 307 гелікоптерів і 3438 безпілотників.
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