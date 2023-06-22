Українські війська за добу ліквідували 650 російських окупантів, гелікоптер і 7 танків
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 222,6 тис. окупантів, 4013 танків, 307 гелікоптерів і 3438 безпілотників
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 22 червня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 222 650 (+650) осіб,
- танків ‒ 4013 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12)
- артилерійських систем – 3941 (+21)
- РСЗВ – 617 (+2)
- засобів ППО ‒ 376 (+1)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 307 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10)
- крилатих ракет ‒ 1214 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11)
- спеціальної техніки ‒ 539 (+0)
Остаточні дані уточнюють.
- Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів 21 червня, що українські військові ліквідували російських десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки на Донеччині. У результаті чого багато окупантів загинули, деякі отримали поранення.
- 21 червня військовослужбовці Сил оборони України на Запорізькому напрямку збили вертоліт Мі-24 ворожої армії.
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