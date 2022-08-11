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Головна війна з Росією На тимчасово окупованій Херсонщині впали електроопори, що з'єднують ЗАЕС із Кримом, - депутат облради Хлань

На тимчасово окупованій Херсонщині впали електроопори, що з'єднують ЗАЕС із Кримом, - депутат облради Хлань

11 серпня, 2022 четвер
14:03
війна з Росією знеструмлено

На тимчасово окупованій Херсонщині 11 серпня впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, а це зокрема й лінія з'єднання Запорізької атомної електростанції з Кримом

Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу.

Як йдеться у повідомленні, на тимчасово окупованій Херсонщині сьогодні, 11 серпня, впали електроопори, що ведуть від Запорізької атомної електростанції до Криму.

"Вчора окупанти заявили, що під’єднають Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми. А сьогодні впали опори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, а це зокрема й лінія ЗАЕС (в бік Криму)", - сказав Хлань в ефірі.

Також Хлань зауважив, що причиною цього "непередбачуваного" випадку росіяни, ймовірно, назвуть "бавовну", "втому металу" або ще щось.

"Але ж ми розуміємо, що вони падають, тому що так треба", - неоднозначно сказав він.

  • Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти.

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Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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