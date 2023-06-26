Про це інформує Enkorr.

Після тижневого зниження ціни на нафту еталонних марок зростають у понеділок під час торгів.

Повідомляється, що котирування на 1,3% підскочили через ситуацію в Росії, яка налякала інвесторів через можливі проблеми з постачанням. Але потім зростання сповільнилося.

Станом на 08:09 за київським часом серпневий ф’ючерс на Brent на біржі ICE Futures коштує $74,04 за барель, що на $0,19 (0,3%) більше, ніж на закриття п’ятниці. Тоді він впав на $0,29 (0,4%) – до $73,85 за барель.

Серпневий ф’ючерс на WTI на NYMEX вранці дорожчав на $0,12 (0,2%) і досяг $69,28 за барель. На попередній сесії він знизився на $0,35 (0,5%) – до $69,16 за барель. За минулий тиждень Brent знецінився на 3,6%, WTI – на 3,9%.