На тлі подій у РФ ціна на нафту Brent піднялася вище $74 за барель
Ситуація в Росії викликала нетривалий стрибок котирувань на 1,3% через стурбованість інвесторів тим, чи це може негативно вплинути на світові постачання
Про це інформує Enkorr.
Після тижневого зниження ціни на нафту еталонних марок зростають у понеділок під час торгів.
Повідомляється, що котирування на 1,3% підскочили через ситуацію в Росії, яка налякала інвесторів через можливі проблеми з постачанням. Але потім зростання сповільнилося.
Станом на 08:09 за київським часом серпневий ф’ючерс на Brent на біржі ICE Futures коштує $74,04 за барель, що на $0,19 (0,3%) більше, ніж на закриття п’ятниці. Тоді він впав на $0,29 (0,4%) – до $73,85 за барель.
Серпневий ф’ючерс на WTI на NYMEX вранці дорожчав на $0,12 (0,2%) і досяг $69,28 за барель. На попередній сесії він знизився на $0,35 (0,5%) – до $69,16 за барель. За минулий тиждень Brent знецінився на 3,6%, WTI – на 3,9%.
- 22 червня стало відомо, що ціни на нафту опустилися до $76,73 за барель після підйому ціни у середу - $77,12 за барель.
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