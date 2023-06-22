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Головна Економіка Світові ціни на нафту здешевшали до $76,73 за барель

Світові ціни на нафту здешевшали до $76,73 за барель

22 червня, 2023 четвер
10:08
Економіка Нафта

Ціни на нафту опустилися до $76,73 за барель після підйому ціни у середу - $77,12 за барель

Про це інформує Еnkorr.

На лондонській біржі ICE Futures серпневі ф'ючерси на нафту Brent коштують $76,73 за барель, що на $0,39 (0,51%) менше за попередню сесію. У середу вони зросли на $1,22 (1,6%), до $77,12 за барель.

На електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на серпень ф’ючерси на нафту WTI знизилися на $0,38 (0,52%), до $72,15 за барель. Напередодні вони піднялися на $1,34 (1,9%), до $72,53 за барель.

Трейдери очікують даних про запаси енергоносіїв у США від Міністерства енергетики країни, які будуть опубліковано о 18:00 за київським часом.

Нафтовий ринок в середу отримав підтримку від оптимістичних висловлювань заступника прем’єра КНР Хе Ліфена про стан китайської економіки, повідомляє Market Watch. «Китайська економіка демонструє хорошу тенденцію до зростання в першому півріччі», – цитує «Сіньхуа» Хе Ліфена.

Також голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл заявив, що американський ЦБ не збирається послаблювати грошово-кредитну політику.

  • Голова правління Асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський у етері Еспресо 27 травня заявив, що країні скоріш за все необхідно буде видобувати менше газу, через заборонений експорт.
Нью-Йорк
нафта
США
ціни на нафту
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