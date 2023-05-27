Про це він розповів у етері Еспресо.

"У нас немає взагалі проблем із кількістю газу, у нас газу більше ніж нам необхідно. Ми вийшли з сезону, було понад 9 млрд, а зараз всього отримує Україна 18 млрд кубометрів. У нас інша проблема дуже велика. Міненерго необхідно думати про те, що робити з газом власного видобутку. Тобто у нас зараз парадоксальна ситуація, коли ми скоріш за все будемо видобувати менше тому, що немає куди дівати газ", - розповів Закревський.

Очільник правління Асоціації "Нафта та Газ України" нагадав, що у 2022 році в країні заборонили експорт українського газу через побоювання опалювального сезону.

"Ця заборона діє досі. Це літній період, бо промисловість "лягла". У нас його нікуди дівати. Зараз приватні компанії через надлишок газу в Україні закачують його в підземне сховище і скоро ми зіштовхнулися з ситуацією коли, мабуть, будемо говорити, що в нас у підземних сховищах 9, 10, 12, 13 млрд кубометрів газу, а половина з того буде - комерційний, який просто там лежить, за нього не заплатили ні копійки", - наголосив голова правління.

Закревський пояснив, що уряд дозволив приватним компаніям закачувати газ у підземне сховище та не платити орендних платежів.

"Проте оренда - це теж непогана копійка, якби цей газ експортували. У нас зараз питання в тому, що потрібно відкривати експорт", - додав він.