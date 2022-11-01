За словами прем'єра, це "безпрецедентне зростання для всієї Європи", інформує "Радіо Свобода".

Гарібашвілі наголосив, що індустрія туризму за кількістю гостей країни досягла показників 2019 року – до початку пандемії коронавірусу. Доходи галузі збільшилися до 4,5 мільярда доларів порівняно з трьома мільярдами доларів у 2019 році.

Гарібашвілі не згадав, що зростання економіки, збільшення кількості туристів, а також зростання на 10% попиту на контейнерні перевезення через грузинські автомобільні та залізничні маршрути, а також порти Поті та Батумі могли стати результатом вторгнення Росії в Україну, західних санкцій проти Москви та великої кількості платоспроможних росіян, які переїхали до Грузії після початку війни.

З березня по жовтень, до Грузії приїхало понад 112 тисяч росіян. Грошові перекази з Росії до Грузії збільшились на 250% порівняно з аналогічним показником минулого року. А з вересня, після оголошення в Росії мобілізації – на 350%. Курс національної валюти ларі з початку року зміцнився на 30%. У той же період ціна на новобудови преміум та середнього сегменту у Тбілісі та Батумі майже подвоїлася.

За даними Національного агентства публічного реєстру, близько 23 тисяч громадян Росії володіють будинками чи квартирами у Грузії. Лише з січня росіяни купили понад чотири тисячі квартир у двох найбільш привабливих для них містах – Тбілісі та Батумі.

Після початку війни в Україні, в Грузії зареєстровано близько 6,5 тисячі російських підприємств. За останні три роки понад 70% випадків надання громадянства країни іноземцям припало на громадян Росії.

Примітно, що економіка сусідньої Вірменії завдяки припливу російських громадян і російських грошових перерахувань, а також відкриття росіянами значної кількості підприємств в IT-секторі також показує значне зростання – на 7% з початку року.

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