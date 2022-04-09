На тлі війни в Україні: Італія планує підписати угоду з Алжиром на збільшення поставок газу, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.



У аґенції зазначають, що Італія розширює використання альтернативних джерел газу після вторгнення Росії в Україну.



Країна отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії та намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання.

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію, а по трубопроводу Transmed алжирський газ доставляється до італійських берегів з 1983 року. Його добова потужність становить понад 110 млн кубометрів, але зараз транспортується менше 60 млн.

Минулого року італійський імпорт зріс на 76% до 21,2 млрд кубометрів - 29% від загального обсягу потоків. Рим заявив, що сподівається отримати ще 9 млрд кубометрів газу з Алжиру.