На тлі загострення кризи США надасть Афганістану $308 млн допомоги

Про це повідомляє ABC News.



Білий дім оголосив про плани надати додаткову гуманітарну допомогу Афганістану в розмірі $308 млн, оскільки країна наближається до гуманітарної кризи після захоплення влади "Талібаном" майже п’ять місяців тому.



Прессекретарка Білого дому Емілі Хорн заявила 11 січня, що нова допомога від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) буде надходити через незалежні гуманітарні організації та використовуватиметься для надання житла, допомоги під час зимівлі, харчової та медичної допомоги, води та засобів гігієни.



Після захоплення влади талібами економіка Афганістану перебуває у скруті. Майже 80% бюджету попереднього уряду країни надходило з міжнародної спільноти. Ці гроші фінансували лікарні, школи, фабрики та урядові міністерства. Тепер фінансування зупинилося, а криза ще більше посилилася через пандемію COVID-19, а також нестачу медичних послуг, посуху та недоїдання.



Нові надходження збільшать гуманітарну допомогу США для Афганістану до понад $780 млн. За даними ООН, 22% з 38 млн жителів країни перебувають на межі голодування, а ще 36% стикаються з гострою нестачею продуктів.



USAID закликав талібів дозволити всім гуманітарним працівникам, а особливо жінкам, працювати незалежно та безпечно.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.

ООН виплатить представникам руху "Талібан", які у серпні захопили владу в Афганістані, майже $6 млн, щоб гарантувати безпечну роботу в країні.



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