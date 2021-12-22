ООН виплатить "Талібану" $6 млн, щоб убезпечити свою роботу в Афганістані

Про це повідомляє Reuters.



Згідно з документом ООН і джерелом видання, організація пропонує виплатити майже $6 мільйонів співробітникам підконтрольного талібам міністерства внутрішніх справ, керівник якого знаходиться під санкціями ООН і США і розшукується ФБР.



У документі йдеться про те, що пропоновані кошти будуть виплачені наступного року в основному для субсидування щомісячної заробітної плати бійців руху "Талібан", які охороняють об’єкти ООН, і для надання їм щомісячної допомоги.



"Організація Об'єднаних Націй зобов'язана як роботодавець зміцнювати і, за необхідності, доповнювати потенціал приймаючих держав в умовах, коли персонал ООН працює в небезпечних областях", - написав у електронному листі заступник речника ООН Фархан Хак у відповідь на запитання про запропоновані виплати. Зміст документа він не заперечував.



Деякі критики заявили, що запропоновані платежі можуть порушувати санкції США та ООН проти талібів та їхніх лідерів.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.

3 грудня рух "Талібан" видав новий указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 грудня, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані.

18 грудня "Талібан" оголосив про відновлення видачі паспортів в Афганістані.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb