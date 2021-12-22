ООН виплатить "Талібану" $6 млн, щоб убезпечити свою роботу в Афганістані
Організація Об'єднаних Націй збирається виплатити представникам руху "Талібан", які у серпні захопили владу в Афганістані, майже $6 млн, щоб гарантувати безпечну роботу в країні
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з документом ООН і джерелом видання, організація пропонує виплатити майже $6 мільйонів співробітникам підконтрольного талібам міністерства внутрішніх справ, керівник якого знаходиться під санкціями ООН і США і розшукується ФБР.
У документі йдеться про те, що пропоновані кошти будуть виплачені наступного року в основному для субсидування щомісячної заробітної плати бійців руху "Талібан", які охороняють об’єкти ООН, і для надання їм щомісячної допомоги.
"Організація Об'єднаних Націй зобов'язана як роботодавець зміцнювати і, за необхідності, доповнювати потенціал приймаючих держав в умовах, коли персонал ООН працює в небезпечних областях", - написав у електронному листі заступник речника ООН Фархан Хак у відповідь на запитання про запропоновані виплати. Зміст документа він не заперечував.
Деякі критики заявили, що запропоновані платежі можуть порушувати санкції США та ООН проти талібів та їхніх лідерів.
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