"Талібан" оголосив про відновлення видачі паспортів в Афганістані, - ЗМІ
Рух "Талібан", який захопив владу у Афганістані оголосив у суботу про відновлення видачі громадянам паспортів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.
Таліби пояснили, що видача почнеться 19 грудня в Кабулі і деяких інших населених пунктах.
Паспорти отримуватимуть афганці, які раніше подавали заявку. Нові заявки планується почати приймати з 10 січня 2022 року.
Видача паспортів припинилася з моменту приходу талібів до влади в серпні 2021 року.
У жовтні влада почала видавати паспорти, але зіткнулася з технічними проблемами.
"Всі технічні неполадки вирішені, апаратура, що працює з біометричними даними, готова", - заявив Алам Гуль Хаккані, що відповідає завидачу паспортів.
Ці документи в Афганістані використовуються виключно для виїзду за кордон.
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