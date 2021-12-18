"Талібан" оголосив про відновлення видачі паспортів в Афганістані, - ЗМІ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

Таліби пояснили, що видача почнеться 19 грудня в Кабулі і деяких інших населених пунктах.



Паспорти отримуватимуть афганці, які раніше подавали заявку. Нові заявки планується почати приймати з 10 січня 2022 року.

Видача паспортів припинилася з моменту приходу талібів до влади в серпні 2021 року.



У жовтні влада почала видавати паспорти, але зіткнулася з технічними проблемами.

"Всі технічні неполадки вирішені, апаратура, що працює з біометричними даними, готова", - заявив Алам Гуль Хаккані, що відповідає завидачу паспортів.

Ці документи в Афганістані використовуються виключно для виїзду за кордон.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.

Також у листопаді таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.

3 грудня рух "Талібан" видав новий указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив 4 грудня, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані.