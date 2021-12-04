Франція та кілька країн ЄС відкриють спільну дипломатичну місію в Афганістані, - Макрон

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Макрона, кілька європейських країн мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію.

"Ми, кілька європейських країн, думаємо над заснуванням спільного простору, що дало б змогу бути присутніми нашим послам", - сказав Макрон.

Водночас він зазначив, що цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан".