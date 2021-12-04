Франція та кілька країн ЄС відкриють спільну дипломатичну місію в Афганістані, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами Макрона, кілька європейських країн мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію.
"Ми, кілька європейських країн, думаємо над заснуванням спільного простору, що дало б змогу бути присутніми нашим послам", - сказав Макрон.
Водночас він зазначив, що цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан".
- Нагадаємо, 17 серпня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен говорити з режимом ісламістів у Кабулі.
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