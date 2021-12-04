Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Франція та кілька країн ЄС відкриють спільну дипломатичну місію в Афганістані, - Макрон

Франція та кілька країн ЄС відкриють спільну дипломатичну місію в Афганістані, - Макрон

4 грудня, 2021 субота
14:26
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Євросоюзу відкриють спільну дипломатичну місію в захопленому "Талібаном" Афганістані

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

За словами Макрона, кілька європейських країн мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію. 

"Ми, кілька європейських країн, думаємо над заснуванням спільного простору, що дало б змогу бути присутніми нашим послам", - сказав Макрон.

Водночас він зазначив, що цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан". 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
ЄС
Франція
Євросоюз
Афганістан
Талібан
дипломатичні відносини
Еммануель Макрон
Читайте також:
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
2 грудня, 2021 четвер
Лопес знайшов "справжнього" винуватця поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу
ОРДЛО
2 грудня, 2021 четвер
З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загрози нової агресії РФ, - правозахисники
Євген Селезньов
3 грудня, 2021 п'ятниця
С*ка, я йому зараз п**ди дам у роздягальні: У мережі з'явилось відео, як ексфутболіст збірної України Селезньов лається на одноклубника
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.45
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
4 грудня
16:20
Ангела Меркель
Меркель оприлюднила останнє відеозвернення у якості канцлера ФРН
15:50
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" розбило "Верес" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
15:37
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини
15:24
У Бразилії розпочали нове розслідування через заяви президента-антивакцинатора Болсонару
14:55
Віктор Скрипник
Тренер клубу УПЛ заявив, що відмовився очолити збірну України після Шевченка
14:05
Юрій Луценко
В ОП не один "кріт", а ціла група таких людей: Луценко про розвідників, Цемаха і "кротоферму" Зеленського
14:03
Людмила Буймістр
"Влада підводить Україну до перемовин з "Газпромом", − нардепка Людмила Буймістр
13:38
Порошенко
Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко
13:19
Денис Пушилін
Медведєв вручив ватажкам бойовиків Пушиліну та Пасічнику партквитки "Єдиної Росії"
12:55
Ентоні Джошуа
Промоутер назвав суму, яку Джошуа вимагатиме за відмову від бою з Усиком
12:30
Володимир Макей (праворуч) та глава МЗС РФ Сергій Лавров
У МЗС Білорусі заявили про загрозу втрати державності через санкції ЄС
12:17
Денис Монастирський
У деяких регіонах України бракує до третини поліцейських, - Монастирський
11:56
Кордон Польщі
Польські прикордонники схопили за посібництво мігрантам двох українців
11:40
Карпати, сніг
У Карпатах температура впала до 20 градусів морозу
11:20
Реджеп Ердоган
Ердоган запропонував Путіну посередництво у переговорах із Зеленським
11:01
Михайло Хміль
"Зеленський не готовий до діалогу з народом", − політик Михайло Хміль
10:51
Омікрон
Новий штам COVID-19 "Омікрон" виявлено у 38 країнах, - ВООЗ
10:28
Олександр Абраменко
Україна здобула першу в сезоні медаль Кубка світу з фристайлу
10:12
вакцина
В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 216 129 людей
09:47
Справа "вагнерівців"
Розвідникам, причетним до спецоперації з "вагнерівцями", погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента, - полковник СБУ Червинський
09:18
Оксана Маркарова
Київ запропонував союзникам широкий пакет для стримування РФ, - Маркарова
08:55
ожеледиця сніг дорога
В Україні через негоду знеструмлено 130 населених пунктів
08:24
коронавірус
В Україні зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання на коронавірус, 436 людей померло
08:12
Ентоні Блінкен
Байден заявить Путіну про рішучість США захищати територіальну цілісність України, - Блінкен
07:52
зона ООС
Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
07:30
Я не приймаю нічиїх "червоних ліній": Байден анонсував довгу дискусію з Путіним стосовно України
07:06
Росія перекинула на Донбас
Росія планує вторгнення до України за участі 175 тис. військових, - The Washington Post
2021, п'ятниця
3 грудня
23:01
Bayraktar
Україна отримає від Туреччини ще понад 20 "Байрактарів", - Bloomberg
22:52
Ентоні Блінкен
РФ та Україна мають дотримуватись Мінських угод для деескалації, - Блінкен
22:42
обстріл
На Луганщині без світла залишились майже 2 тис. абонентів через обстріли окупантів 3 грудня
22:39
Джен Псакі
Псакі повідомила, що Байден і Путін під час ймовірної зустрічі обговорять Україну
22:24
Білий дім
Рішення про вступ України до НАТО приймає Альянс, а не Росія, - Білий дім
22:16
Ексклюзив
Тарас Стецьків
Ціль Путіна інкорпорувати Україну, приблизно так, як Білорусь, - екснардеп Стецьків
22:03
Олексій Данілов
Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про можливе вторгнення російських військ в Україну
21:54
У Берліні показали фільм про донецьку катівню "Ізоляція", знятий на основі книги Асєєва
21:34
У Сербії на дитячому конкурсі малюнків учасників з ОРЛО назвали "жителями ЛНР": Україна висловила протест
21:28
Ексклюзив
Путін готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити ні рік тому, ні навесні, - нардеп Рахманін про можливе вторгнення РФ
21:07
прикордонники
ЄС надасть Україні €1,4 млн на облаштування кордону з Білоруссю
20:47
Зеленський
Зеленський запросив до України прем’єра Угорщини
20:30
Віктор Ляшко
Із "червоної" зони готові вийти вісім областей України, - Ляшко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV