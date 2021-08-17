Боррель заявив про необхідність встановлення контактів з "Талібаном"

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ Союзу заявив, що блок продовжить евакуацію громадян та наголосив на необхідності встановлення зв'язків з талібами, передає "Європейська правда".



За словами високопосадовця, першим пріоритетом ЄС є забезпечення евакуації своїх громадян, які досі залишаються в країні, та афганців, які співпрацювали з західними партнерами і хочуть вилетіти з країни.

"Ми робимо усе можливе щоб вивезти їх і надати їм притулок у країнах-членах ЄС. Хочу подякувати Іспанії за готовність запропонувати хаб, де будуть приймати цих людей і далі розподіляти по країнах-членах, що надають їм візи. Також дякую Італії за надання інфраструктури для "повітряних мостів" і Франції - за військову підтримку безпеки на місці", - сказав дипломат.

Другим пріоритетом Союзу є запобігання масштабної хвилі міграції у напрямку ЄС, та підтримка транзитних країн й сусідів Афганістану.

Третім пріорітетом ЄС Боррель назвав встановлення контактів з новою владою.



"Ми повинні встановити зв’язок із владою в Кабулі. Тому що вони там."Талібан" виграв війну, тож нам доведеться говорити з ними, вести діалог, коли це стане необхідно, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Цей діалог повинен бути зосереджений також на тому, як запобігти поверненню іноземних терористів, що використовували Афганістан як платформу. Ми будемо говорити з новою владою, такою, як вона є", - сказав Жозеп Боррель.

Він додав, що при цьому ЄС буде пильно стежити за подальшою ситуацією в країні з правами людини, зокрема правами жінок.

Нагадаємо, Британія та Канада заявили, що не визнають "Талібан" законним урядом Афганістану. Прем'єр Британії Борис Джонсон також закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані

Пізніше президент Франції Емануель Макрон наголосив, що докладе зусиль, щоб РФ, Європа та США виробили єдину позицію в ООН щодо захоплення влади в Афганістані талібами

Президент США Джо Байден у зверненні до нації заявив, що метою американців в Афганістані було запобігання терактам на території власної країни. Американський лідер також заявив, що США повинні сфокусуватися на контртероризмі, а не на побудові афганської нації.

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Окремо у письмовій заяві Боррель зауважив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежатиме від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини.