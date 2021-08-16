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Макрон закликав Росію, США та Європу проводити єдину політику щодо Афганістану

16 серпня, 2021 понедiлок
23:09
Світ Емманюель Макрон

Президент Франції Емануель Макрон в понеділок, 16 серпня, заявив, що зробить все можливе задля вироблення єдиної позиції в ООН щодо захоплення влади в Афганістані талібами

Про це розповідає Reuters.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Франція зробить усе можливе, щоб Росія, США та Європа спільно відреагували на захоплення влади в Афганістані талібами.

"Афганістан не повинен стати тим притулком для терористів, яким він був колись", - сказав Макрон у зверненні до нації.

"Це виклик миру та міжнародної стабільності, проти спільного ворога. Ми зробимо все можливе, щоб Росія, США та Європа могли ефективно співпрацювати, тому що наші інтереси однакові", - додав він.

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"Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна буде запропонувати спільну і єдину відповідь", - зазначив Макрон.

Президент Франції попередив своїх громадян, що існує ризик нової хвилі мігрантів, яка попрямує до Європи. Він додав, що Франція продовжуватиме захищати найбільш уразливі групи населення та візьме на себе частину тягаря щодо нових викликів.

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За словами Макрона, Франція, Німеччина та деякі інші європейські країни висловлять ініціативу щодо створення "надійної, єдиної та скоординованої відповіді" за допомогою транзитних країн.

  • Нагадаємо, 16 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані

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дипломатія
Франція
Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
геополітика
Емануель Макрон
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