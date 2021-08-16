Німеччина повинна евакуювати з Афганістану 10 тис. людей, - Меркель
16 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність евакуації понад 10 тис. осіб з Афганістану - понад 2,5 тис. місцевих працівників диппредставництв, правозахисників, юристів, громадських активістів та інших, кому, на думку уряду, загрожує небезпека
Відповідну заяву канцер ФРН Ангела Меркель зробила перед однопартійцями з ХДС, повідомляють джерела Reuters.
2,5 тис. афганських співробітників дипмісій Німеччини, а також правозахисники, юристи та інші, кому загрожує смерть на думку німецького уряду, повинні бути евакуйованими, заявила Ангела Меркель.
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Вона також додала, що Німеччина повинна співпрацювати з країнами, що межують з Афганістаном, щоб підтримати тих, хто залишає країну через аеропорт Кабула.
Як передають джерела, Меркель зазначила, що стежитиме за евакуацією з Афганістану.
- Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища Кабулу - єдиного місця, звідки проводиться евакуація з Афганістану
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану
- Щонайменше 7 осіб загинули під час евакуації 16 серпня. У паніці люди чіплялись за фюзеляж транспортного літака США. Щонайменше троє впали та загинули, коли літак злетів у повітря
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