Німеччина повинна евакуювати з Афганістану 10 тис. людей, - Меркель

Відповідну заяву канцер ФРН Ангела Меркель зробила перед однопартійцями з ХДС, повідомляють джерела Reuters.



2,5 тис. афганських співробітників дипмісій Німеччини, а також правозахисники, юристи та інші, кому загрожує смерть на думку німецького уряду, повинні бути евакуйованими, заявила Ангела Меркель.



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Вона також додала, що Німеччина повинна співпрацювати з країнами, що межують з Афганістаном, щоб підтримати тих, хто залишає країну через аеропорт Кабула.



Як передають джерела, Меркель зазначила, що стежитиме за евакуацією з Афганістану.

Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища Кабулу - єдиного місця, звідки проводиться евакуація з Афганістану

Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану

Щонайменше 7 осіб загинули під час евакуації 16 серпня. У паніці люди чіплялись за фюзеляж транспортного літака США. Щонайменше троє впали та загинули, коли літак злетів у повітря