Прем'єр Британії Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не хочемо, щоб хто-небудь і "Талібан" встановили офіційні відносини", - заявив Джонсон.



Він додав, що ООН і НАТО треба діяти разом у цій ситуації.

Джонсон визнав, що влада в Афганістані змінилася.

"Ніхто не хоче, щоб Афганістан став середовищем для терору або відкотився назад до ситуації до 2001 року", - наголосив прем'єр.

До 2001 на території Афганістану був невизнаний ісламський емірат.