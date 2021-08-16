Прем'єр Британії Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав "неприпустимим кроком" визнання руху Талібан легітимною владою у Афганістані
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми не хочемо, щоб хто-небудь і "Талібан" встановили офіційні відносини", - заявив Джонсон.
Він додав, що ООН і НАТО треба діяти разом у цій ситуації.
Джонсон визнав, що влада в Афганістані змінилася.
"Ніхто не хоче, щоб Афганістан став середовищем для терору або відкотився назад до ситуації до 2001 року", - наголосив прем'єр.
До 2001 на території Афганістану був невизнаний ісламський емірат.
- Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести з країни всі війська.
- 24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки.
- 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів, заявивши про знищення 200 моджахедів.
- 10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану
- Станом на 12 серпня таліби контролювали 10 із 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" тривали за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.
- Незабаром "Талібан" заявив про захоплення міста Кандагар - другого за величиною в Афганістані. Після цього було взято Герат.
- МЗС України рекомендувало українцям залишити Афганістан.
- У ЄС заявили, що не визнають уряд талібів, якщо ті силою захоплять владу в Афганістані.
- Президент Афганістану Ашраф Гані мирно віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану.
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