Афганістан: таліби взяли під охорону російське посольство
16 серпня російське посольство у Кабулі було взято під охорону бойовиками руху "Талібан", який захопив владу в країні
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву посла Дмитра Жирнова та директора Другого департаменту Азії МЗС РФ Заміра Кабулова.
"Пішли афганські військові, ті військові афганських національних сил безпеки, які нас охороняли. Зараз стали таліби. Вони ще раз перепідтвердили, що жодна волосина з російських голів не впаде", - заявив російський посол в Афганістані агентству "РИА Новости".
Зазначимо, 15 серпня директор другого департаменту Азії Міністерства закордонних справ Російської федерації Замір Кабулов повідомив, що посольство в Кабулі продовжить працювати. Він також розповів, що Росія працює над скликанням екстреного засідання Ради безпеки ООН.
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16 серпня у коментарі на "Эхо Москвы" Кабулов розповів, що таліби взяли під охорону зовнішній периметр посольства.
"Завтра, 17 серпня, таліби будуть обговорювати з послом деталі на більш довгострокову перспективу", - додав він.
- Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабулу 79 людей з шести країн.
- В Афганістані залишаються приблизно 50 громадян України. Посольствам України в Таджикистані та Пакистані доручено займатись проблемою їх евакуації
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