Франція оголосила евакуацію своїх громадян з Афганістану. Посольство переносять до аеропорту

У понеділок, 16 серпня, президент Франції Емманюель Макрон проведе позачергове засідання національної Рада безпеки, передає Еспресо.TV.



"Посольство Франції в Афганістані тимчасово продовжить свою роботу в аеропорту Кабула. Там будуть видаватися французькі візи тим, хто співпрацював з Парижем останнім часом, і чиє перебування в Афганістані може бути небезпечним для життя", - деталізує RFI.



"Ми продовжимо захищати представників громадянського суспільства Афганістану, правозахисників, художників і журналістів, яким може загрожувати небезпека через їх діяльності", - повідомили в МЗС Франції. Там уточнили, що операції з евакуації громадян Афганістану вже велися впродовж останніх тижнів.



Посол Франції в Афганістані Давид Мартінон також залишив будівлю посольства.



Ввечері він опублікував у твіттері відео себе в бронежилеті на борту вертольота.



В аеропорту Кабула зараз працюють дипвідомства інших країн, в тому числі США.Німеччина оголосила про закриття свого представництва в Афганістані і евакуації його співробітників.На сайті посольства США в Афганістані кажуть, що по аеропорту Кабула було відкрито вогонь . Американських громадян закликають сховатися в безпечному місці.Французький МЗС про обстріл, не повідомляв.