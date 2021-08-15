Франція оголосила евакуацію своїх громадян з Афганістану. Посольство переносять до аеропорту
Франція оголосила про евакуацію своїх громадян з Афганістану, де до влади прийшов рух "Талібан". Як заявили в неділю, 15 серпня, в Єлисейському палаці, найближчим часом Париж направить в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) військову техніку, щоб допомогти французам покинути країну
У понеділок, 16 серпня, президент Франції Емманюель Макрон проведе позачергове засідання національної Рада безпеки, передає Еспресо.TV.
"Посольство Франції в Афганістані тимчасово продовжить свою роботу в аеропорту Кабула. Там будуть видаватися французькі візи тим, хто співпрацював з Парижем останнім часом, і чиє перебування в Афганістані може бути небезпечним для життя", - деталізує RFI.
"Ми продовжимо захищати представників громадянського суспільства Афганістану, правозахисників, художників і журналістів, яким може загрожувати небезпека через їх діяльності", - повідомили в МЗС Франції. Там уточнили, що операції з евакуації громадян Афганістану вже велися впродовж останніх тижнів.
Посол Франції в Афганістані Давид Мартінон також залишив будівлю посольства.
Ввечері він опублікував у твіттері відео себе в бронежилеті на борту вертольота.
В аеропорту Кабула зараз працюють дипвідомства інших країн, в тому числі США.
Німеччина оголосила про закриття свого представництва в Афганістані і евакуації його співробітників.
На сайті посольства США в Афганістані кажуть, що по аеропорту Кабула було відкрито вогонь. Американських громадян закликають сховатися в безпечному місці.
Французький МЗС про обстріл, не повідомляв.
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