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Франція оголосила евакуацію своїх громадян з Афганістану. Посольство переносять до аеропорту

15 серпня, 2021 неділя
22:36
Світ

Франція оголосила про евакуацію своїх громадян з Афганістану, де до влади прийшов рух "Талібан". Як заявили в неділю, 15 серпня, в Єлисейському палаці, найближчим часом Париж направить в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) військову техніку, щоб допомогти французам покинути країну

У понеділок, 16 серпня, президент Франції Емманюель Макрон проведе позачергове засідання національної Рада безпеки, передає Еспресо.TV.

"Посольство Франції в Афганістані тимчасово продовжить свою роботу в аеропорту Кабула. Там будуть видаватися французькі візи тим, хто співпрацював з Парижем останнім часом, і чиє перебування в Афганістані може бути небезпечним для життя", - деталізує RFI.

"Ми продовжимо захищати представників громадянського суспільства Афганістану, правозахисників, художників і журналістів, яким може загрожувати небезпека через їх діяльності", - повідомили в МЗС Франції. Там уточнили, що операції з евакуації громадян Афганістану вже велися впродовж останніх тижнів.

Посол Франції в Афганістані Давид Мартінон також залишив будівлю посольства.

Ввечері він опублікував у твіттері відео себе в бронежилеті на борту вертольота.
 



В аеропорту Кабула зараз працюють дипвідомства інших країн, в тому числі США.

Німеччина оголосила про закриття свого представництва в Афганістані і евакуації його співробітників.

На сайті посольства США в Афганістані кажуть, що по аеропорту Кабула було відкрито вогонь. Американських громадян закликають сховатися в безпечному місці.

Французький МЗС про обстріл, не повідомляв.


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