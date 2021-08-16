В Афганістані залишаються 50 українців, - МЗС
В Афганістані перебувають приблизно 50 громадян України
Про це ВВС Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Він додав, що майже з усіма встановлений зв'язок, встановлються особи, які хочуть евакуююватися.
"Опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів", - сказав речник.
Міністр Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Тепер посольства в Таджикистані та Пакистані моніторять ситуацію та готові допомагати українцям.
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