В Афганістані залишаються 50 українців, - МЗС

Про це ВВС Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



Він додав, що майже з усіма встановлений зв'язок, встановлються особи, які хочуть евакуююватися.



"Опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів", - сказав речник.



Міністр Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан. Тепер посольства в Таджикистані та Пакистані моніторять ситуацію та готові допомагати українцям.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що український літак вивіз близько 80 людей із Афганістану, в якому території та владу захопив ісламістський рух "Талібан"

Україна евакуювала з Кабулу 79 громадян: 8 українців та жителів ще шести країн