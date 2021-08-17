Канада не визнає талібів як законний уряд, - Трюдо

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.



Канада не планує визнавати талібів урядом Афганістану після захоплення бойовиками столиці країни Кабула, заявив у вівторок прем'єр-міністр Джастін Трюдо.



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"Канада не планує визнавати талібів урядом Афганістану", - сказав Трюдо журналістам. "Вони взяли владу і замінили належним чином обраний демократичний уряд силою".

Нагадаємо, 16 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані

Пізніше президент Франції Емануель Макрон наголосив, що докладе зусиль, щоб РФ, Європа та США виробили єдину позицію в ООН щодо захоплення влади в Афганістані талібами

Президент США Джо Байден у зверненні до нації заявив, що метою американців в Афганістані було запобігання терактам на території власної країни. Американський лідер також заявив, що США повинні сфокусуватися на контртероризмі, а не на побудові афганської нації.