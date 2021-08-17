Канада не визнає талібів як законний уряд, - Трюдо
17 серпня Канада заявила, що не визнає уряд ісламістів з руху "Талібан" законним
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.
Канада не планує визнавати талібів урядом Афганістану після захоплення бойовиками столиці країни Кабула, заявив у вівторок прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
Читайте також: Афганістан: таліби взяли під охорону російське посольство
"Канада не планує визнавати талібів урядом Афганістану", - сказав Трюдо журналістам. "Вони взяли владу і замінили належним чином обраний демократичний уряд силою".
- Нагадаємо, 16 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані
- Пізніше президент Франції Емануель Макрон наголосив, що докладе зусиль, щоб РФ, Європа та США виробили єдину позицію в ООН щодо захоплення влади в Афганістані талібами
- Президент США Джо Байден у зверненні до нації заявив, що метою американців в Афганістані було запобігання терактам на території власної країни. Американський лідер також заявив, що США повинні сфокусуватися на контртероризмі, а не на побудові афганської нації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе