На ТОТ Запорізької області росіяни почали роздавати повістки вчителям, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Йдеться про школи, які підконтрольні окупаційним адміністраціям.

"Зокрема, відомо про такі випадки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Так, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто "директор", яку поставили окупанти", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві закликали українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях ухилятися від служби в російських окупаційних військах будь-якими методами.

"Ми також попереджаємо, що кожен колаборант, кожен окупант, відповідальний за примусову мобілізацію українців, відповідатиме за свої вчинки", - додали у Нацспротиві.