На ТОТ Запорізької області росіяни почали роздавати повістки вчителям, - Нацспротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області почали роздавати повістки працівникам шкіл
Про це інформує Центр національного спротиву.
Йдеться про школи, які підконтрольні окупаційним адміністраціям.
"Зокрема, відомо про такі випадки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Так, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто "директор", яку поставили окупанти", - йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві закликали українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях ухилятися від служби в російських окупаційних військах будь-якими методами.
"Ми також попереджаємо, що кожен колаборант, кожен окупант, відповідальний за примусову мобілізацію українців, відповідатиме за свої вчинки", - додали у Нацспротиві.
- Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.
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