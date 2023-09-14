У ГУР радять уникати мобілізації РФ в окупації всіма методами
У ГУР закликають всіма правдами і неправдами уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити
Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо".
Мобілізаційні заходи як на території самої РФ, так і на українських тимчасово окупованих територіях продовжуються.
"Незаконні мобілізаційні заходи є частиною геноцидної політики Росії проти громадян України, нашої держави та кримських татар. Крим в даній ситуації - окрема історія, тому що це справді умови "концтабору", в яких надзвичайно жорстко працюють російські спецслужби", - заявив Андрій Юсов.
За його словами, потрібно всіма правдами і неправдами уникати мобілізації. Тут буквально всі методи добрі. В даній ситуації, якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.
"Коли ми говоримо про молодь, то краще покинути територію. Якщо вам не вдалося цього зробити, то одразу виходьте на зв'язок з Україною, з державними проектами, зокрема "Хочу жить" та сигналізуйте про те, що ви примусово мобілізовані, не підтримуєте агресію і не є воєнними злочинцями. Потрібно встановити зв'язок до майбутнього переходу на бік України. Такі приклади, в тому числі з кримчанами вже є", - повідомив представник ГУР МОУ.
Кількість щоденних звернень на гарячу лінію проекту "Хочу жить" значно збільшилась за останній час.
"Якщо до оприлюднення результатів операції "Синиця з гелікоптером" було 70-100 звернень на день, то після брифінгу і публічної появи пілота таких звернень стало 170+ на день, і це важливий показник", - підкреслив Юсов.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призову до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.
- 14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ.
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