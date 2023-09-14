У ГУР радять уникати мобілізації РФ в окупації всіма методами

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо".

Мобілізаційні заходи як на території самої РФ, так і на українських тимчасово окупованих територіях продовжуються.

"Незаконні мобілізаційні заходи є частиною геноцидної політики Росії проти громадян України, нашої держави та кримських татар. Крим в даній ситуації - окрема історія, тому що це справді умови "концтабору", в яких надзвичайно жорстко працюють російські спецслужби", - заявив Андрій Юсов.

За його словами, потрібно всіма правдами і неправдами уникати мобілізації. Тут буквально всі методи добрі. В даній ситуації, якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.

"Коли ми говоримо про молодь, то краще покинути територію. Якщо вам не вдалося цього зробити, то одразу виходьте на зв'язок з Україною, з державними проектами, зокрема "Хочу жить" та сигналізуйте про те, що ви примусово мобілізовані, не підтримуєте агресію і не є воєнними злочинцями. Потрібно встановити зв'язок до майбутнього переходу на бік України. Такі приклади, в тому числі з кримчанами вже є", - повідомив представник ГУР МОУ.

Кількість щоденних звернень на гарячу лінію проекту "Хочу жить" значно збільшилась за останній час.

"Якщо до оприлюднення результатів операції "Синиця з гелікоптером" було 70-100 звернень на день, то після брифінгу і публічної появи пілота таких звернень стало 170+ на день, і це важливий показник", - підкреслив Юсов.