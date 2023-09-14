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"Якщо влада щось спростовує - це станеться": Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ, - Медуза

14 вересня, 2023 четвер
13:37
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Російські пропагандистські ЗМІ отримали від адміністрації президента РФ "наполегливе прохання" не згадувати про нову хвилю мобілізації у країні

Про це пише Медуза з посиланням на двох співрозмовників пропагандистських видань та джерела, близькі до адміністрації президента РФ. 

Зазначається, що у вересні російськими соцмережами та месенджерами нібито почав поширюватися відповідний фейковий наказ міноборони РФ. За словами пропагандистів, їх попросили не публікувати навіть спростування цієї інформації, якщо вона з'явиться знову.

За словами працівника одного з пропагандистських таблоїдів, такі повідомлення набирають велику кількість коментарів та переглядів і багато людей саме з них дізнаються про фейки. 

 "А як у нас (в Росії, - ред.) вважається - якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", - сказав він.

Співрозмовники Медузи зазначили, що "прохання" адміністрації президента зокрема стосується заяв глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова: раніше він спростував так званий наказ про мобілізацію і його слова цитували багато пропагандистських ЗМІ. Крім того, свого часу, він заявив що у РФ не змінюватимуть межу призовного віку. У результаті ж, було піднято і верхню, і нижню межу призову. Після цього деякі ЗМІ перестали цитувати Картаполова. 

"Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам зробити наголос на публікації про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно. Водночас один зі співрозмовників, які працюють у провладних ЗМІ, зазначив, що деякі такі видання можуть проігнорувати рекомендацію адміністрації президента (і продовжувати набирати перегляди), якщо в їхнього керівництва "хороші особисті стосунки" з кремлівськими кураторами", - пише видання. 

Джерело Медузи, близьке до Кремля, пояснило таку рекомендацію тим, що згадки про мобілізацію "дуже тривожать суспільство". Мовляв, краще менше говорити на цю тему, щоб не тригерити людей, особливо напередодні президентських виборів. 

 "Вона (тривога, - ред.) впливає на настрої людей, у частини з них вона може перерости в протестні настрої. Такі голосуватимуть проти (Путіна, - ред.) або не підуть на вибори", - заявив співрозмовник. 

  • Водночас в американському Інституті вивчення війни вважають, що найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призову до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.
Росія
російська армія
вибори в Росії
мобілізація
окупанти
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