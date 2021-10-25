На Центральному автовокзалі Києва почав роботу пункт вакцинації від COVID-19

Про це у Facebook повідомила пресслужба Укрпас.



Згідно з повідомленням, пункт вакцинації від COVID-19 відкрився на другому поверсі Центрального автовокзалу Києва. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.



Зазначається, що для вакцинації пасажирам необхідно прийти на автовокзал не пізніше ніж за півгодини до відправлення автобусу з паспортом та ідентифікаційним кодом.



У пресслужбі нагадали, що на атвовокзалі також працює пункт експрес-тестування на СOVID-19.



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