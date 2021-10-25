На Центральному автовокзалі Києва почав роботу пункт вакцинації від COVID-19
На Центральному автовокзалі Києва 25 жовтня відкрився пункт вакцинації від COVID-19
Про це у Facebook повідомила пресслужба Укрпас.
Згідно з повідомленням, пункт вакцинації від COVID-19 відкрився на другому поверсі Центрального автовокзалу Києва. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.
Зазначається, що для вакцинації пасажирам необхідно прийти на автовокзал не пізніше ніж за півгодини до відправлення автобусу з паспортом та ідентифікаційним кодом.
У пресслужбі нагадали, що на атвовокзалі також працює пункт експрес-тестування на СOVID-19.
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