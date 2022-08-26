На цій площі було чути вибухи снарядів, - Вакарчук показав нескорений Харків
Лідер гурту "Океан Ельзи" відвідав місто, яке напередодні Дня Незалежності України відзначило 386-річчя
Відео опублікували на сторінці в інстаграм.
Після гастролей Європою Святослав Вакарчук приїхав до Харкова.
На площі Свободи на тлі обласної адміністрації, у яку першого березня потрапила ракета армії РФ, фронтмен записав звернення.
"Я пам'ятаю, як пів року тому я стояв на цій площі, і було чути вибухи снарядів. Ракети влучали в будинки у центрі міста. І це був лише початок російської повномасштабної агресії проти України. Сьогодні Харків уже зовсім інший. Я побував у обох центральних парках, по вулиці Сумській пробігся. Дуже чисто.
Вулиці прибирають. Магазини потроху відкриваються. У кафе уранці сидять люди, які насолоджуються ранковим ще літнім сонцем. Як каже Сергій Жадан, над містом майорять українські прапори. Але до миру ще далеко", - сказав співак.
Вакарчук розповів, що був на лінії фронту та зустрічався з бійцями: "Тому нам всім треба ще багато зробити, щоб Харків та інші міста повернулися до мирного життя, а окуповані території були звільненні. Я впевнений - українці обов'язково це зроблять. У нас живе той дух свободи, який рухає нас, який приведе нас до перемоги", - додав Святослав.
Нині музикант проводить власний марафон Race for Ukraine. Учора, 25 серпня Святослав Вакарчук пробіг 12 км Харковом.
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