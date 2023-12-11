На Україну чекають важливі рішення: Кулеба про "історичне" засідання ради голів МЗС ЄС

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це було історичне, щоб не сказати епічне, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Востаннє таку відверту розмову я памʼятаю у цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT", - наголошує він.

За словами голови МЗС, наприкінці тижня на Україну чекають важливі рішення на саміті Євроради. Підготовка йде повним ходом, додаються нові елементи.

Після засідання Кулеба обговорив його підсумки з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, який заявив, що 12 грудня Єврокомісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

"Ми давно наполягали на необхідності такого механізму. Будемо детально вивчати пропозицію наших європейських партнерів", - підсумував Кулеба.