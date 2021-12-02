На Україну насувається сніг і штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це передає синоптик у Facebook.

У п'ятницю в Україну завітає атмосферний фронт. А якщо атмосферний фронт - то й опади.

Мокрий сніг з дощем очікується 3 грудня в західних, північних, місцями в центральних областях, на Харківщини. Територія, яка не увійшла в цей перелік, уникне якихось суттєвих опадів.

Вітер буде південно-західним, у західних областях - північно-західним, поривчастим, на півдні та сході - до штормового.

Температура повітря 3 грудня:

- на Заході стане холодныше до +1°C…+4°C;

- на Півночі, на Житомирщині та Київщині +2°C…+5°C, а на Чернігівщині та Сумщині ще залишаться +4°C…+7°C;

- у центральній частині найхолодніша - Вінниччина, у межах +4°C, решта Центру ще побуде у теплому повітрі, +7°C…+12°C;

- у східних областях завтра потепліє до +8°C…+13°C;

- у південній частині очікується весняна погода, +10°C…+15°C.

Вітер передбачається південно-західний, на заході - північно-західний, 5-12 м/с, поривчастий, на півдні та сході можливі штормові пориви 15-20 м/с.

У Києві в п'ятницю очікується холодна вогка погода, вдень близько +3°C…+4°C.

Атмосферний фронт зумовить опади, мокрий сніг та дощ, переважно невеликі.

Вихідними практично скрізь в Україні очікується зниження температури повітря.

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